Olanda-Svezia Under 21: le formazioni ufficiali

Serata di impegni internazionali anche per. Il terzino di proprietà della, promosso in estate da Thiago Motta dalla Next Gen, scenderà in campo con la maglia dellanel match valevole per le qualificazioni agli europei di categoria contro i pari età dell'Olanda. Per il classe 2004 sarà la terza presenza con la maglia dell'Under 21 del suo Paese, di cui è diventato in breve tempo un autentico punto fermo. Di seguito le formazioni ufficiali del match.Olanda Under 21: Owusu-Oduro; Rensch, Van den Berg, Flamingo, Kasanwirjo; Zechiël, Regeer, Taylor; Manhoef, Emegha, Van Bommel.Svezia Under 21: Dovin; Dahl, Eile, Widell, Rouhi; Widell, Rosengren, Swedberg; Lahdo, Erabi; Ondrejka.