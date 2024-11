Serata più che positiva per, impegnato con una maglia da titolare nel match che ha visto labattere 2-0 i pari età dell'Irlanda. Gli scandinavi si sono imposti grazie ai goal realizzati da Skoglund e Omorowa. Rouhi, che è rimasto in campo per novanta minuti, si è reso protagonista di una strepitosa azione personale in mezzo a quattro giocatori che ha poi propiziato la rete del definitivo 2-0. Una giocata da applausi che certifica il buonissimo stato di forma di un ragazzo, chiamato ora a ripetersi anche in maglia bianconera.