La grande occasione di Rouhi

I numeri di Rouhi con la Juventus

3 presenze

1 volta titolare

88 minuti giocati

0 goal

0 assist

L'infortunio di, unito a quello di, riduce sensibilmente le opzioni difensive a disposizione diin vista dei prossimi impegni ufficiali che separano ladall'inizio del mercato di gennaio, dove i bianconeri saranno chiamati gioco forza ad intervenire.Nel frattempo, però, si va avanti così. E se Danilo diventerà la prima alternativa alla coppia centrale titolare formata da Kalulu e Gatti, sulle corsie esterne è destinato ad aumentare il minutaggio anche di. Il terzino svedese, promosso a pieni voti da Thiago Motta durante il ritiro estivo a Herzogenaurach, ha già debuttato in Serie A agli ordini del tecnico italo-brasiliano, il quale l'ha fortemente voluto nel gruppo della prima squadra al pari degli altri ex Next Gen Savona e Mbangula.Da qui fino a fine stagione, dunque, per il classe 2004, lo spazio in prima squadra aumenterà, come impongono le tante rotazioni e soprattutto le tante partite che Madama dovrà disputare anche a distanza di pochi giorni.Rouhi, dal canto suo, ha dato la sensazione - sin qui - di essere ancora uno step indietro rispetto a Savona, ma autostima e automatismi si acquisiscono giocando e la sensazione è che da qui in avanti di occasioni ce ne saranno diverse.