Dal ritiro della Svezia U21 ha preso la parola Jonas Jakob Rouhi, terzino classe 2004 della Juventus. Contro il Verona lo svedese ha esordito in massima serie con la casacca bianconera e proprio di questo ha parlato ai microfoni del media svedese Fotbollskanalen. Di seguito le dichiarazioni del giocatore.ROUHI - “È stato incredibilmente bello che Thiago Motta mi abbia dato questa possibilità. L'esordio in prima squadra è stato il mio obiettivo da quando sono arrivato. Spero di giocare altre partite con la Juventus. Cosa mi ha detto Thiago Motta? Era il solito discorso calcistico. Istruzioni. Non parlava del mio debutto, ma mi diceva di andare in campo e di fare bene. Mi ha trattato come qualsiasi altro giocatore. Ho pensato che quello che ha fatto fosse perfetto”.