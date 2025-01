Dal sito ufficiale della Juventus, il messaggio di auguri per il compleanno di Jonas Rouhi.Giornata speciale per, il giovane esterno difensivo bianconero che oggi compie 21 anni.Nato in Svezia nel 2004, Jonas arriva alla Juve nel 2020, gioca in Under 16 e poi soprattutto in Primavera (dove inizia a farsi notare) e nella stagione 2023/24 si mette particolarmente in mostra con la Next Gen: prestazioni da protagonista che hanno portato non solo alla sua conferma in estate, ma anche alla firma del contratto da professionista con scadenza 30 giugno 2028 e l’approdo in Prima Squadra.Stagione nella quale ha giocato la sua prima partita con la maglia bianconera la seconda giornata di Serie A, raccogliendo nel massimo campionato italiano quattro presenze oltre all’esordio in Champions League.Traguardi che speriamo siano soltanto l’inizio di una lunga avventura alla: buon compleanno, Jonas!