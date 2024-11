Imar Mugharbel, direttore esecutivo della Saudi Pro League, ha concesso una lunga intervista alla rivista britannica FourFourTwo, in cui ha analizzato l'impatto di Cristiano Ronaldo sull'Al Nassr e sul campionato saudita. Con il contratto del fuoriclasse portoghese in scadenza tra circa sei mesi, Mugharbel ha fornito alcune considerazioni sul possibile futuro del giocatore nella lega.Ronaldo, arrivato all'Al Nassr nel gennaio 2023, ha rappresentato un punto di svolta per il calcio saudita, attirando l'attenzione globale e aumentando il livello di interesse per la Saudi Pro League. "Non è un segreto che Ronaldo abbia avuto un enorme impatto sul campionato, sia a livello nazionale che internazionale. Crea molto valore, e continua a farlo”, ha dichiarato Mugharbel.Grazie al portoghese, il campionato ha acquisito maggiore visibilità mediatica e attratto altri giocatori di fama internazionale, come Karim Benzema, Neymar e N'Golo Kanté.Interrogato sul rinnovo di contratto di Ronaldo, Mugharbel ha scelto di mantenere un approccio cauto:"Tutte le discussioni sulla durata del contratto e sul rinnovo sono una questione tra Ronaldo e il club. Sarà l'Al Nassr, insieme a Ronaldo, a decidere se si tratta di qualcosa che accadrà o meno.”