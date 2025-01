Ronaldo macina sempre gol, soprattutto con Pioli: i nuovi numeri

L'Al-Nassr di Stefano Pioli supera l'Al-Fateh, ultimo in classifica, con un convincente 3-1, conquistando il terzo posto nella Saudi Pro League. La partita si è sbloccata grazie all'autogol di Saadane, seguito dalla rete di Simakan, che ha messo in discesa il match per la formazione di Pioli. Al 72' Batna ha accorciato le distanze, riaccendendo le speranze dell'Al-Fateh, ma Cristiano Ronaldo, con il suo 14° gol stagionale in 16 presenze, ha chiuso i giochi all'87'. Una vittoria importante per l'Al-Nassr, che continua a inseguire le posizioni di vertice in campionato.