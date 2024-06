Stop that Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/LGmrm2DJvL — Stop That Football (@stopthatfooty) June 11, 2024

Cristiano Ronaldo si rende ancora protagonista con la maglia del Portogallo. L'ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus con la maglia dei lusitani ha segnato un gol bellissimo contro l'Irlanda in un'amichevole. Un gol dei suoi, di quelli che gli amanti del calcio hanno saputo apprezzare che solo un giocatore come lui riesce a fare. Stop elegante dopo un lancio lungo e successivamente il tiro a giro che batte irrimediabilmente il portiere avversario. Ronaldo al momento gioca in Arabia, precisamente all'Al-Nassr ed è stato convocato per l'Europeo in Germania. Con la nazionale ha sollevato la coppa nell'edizione del 2016 contro la Francia.