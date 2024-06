In Brasile hanno fatto scalpore le parole di. L'ex fantasista di Milan e Barcellona, in un’intervista rilasciata al canale Youtube 'Cartoloucos', ha, infatti, fatto sapere che non guarderà nessuna partita della Seleção e ha accusato la Nazionale di non avere spirito. Queste le dichiarazioni:"Non guarderò nessuna delle loro partite, è una delle nazionali brasiliane più scarse degli ultimi anni. Gli manca tutto, lo spirito, la gioia, la dedizione. Dobbiamo giocare bene. Le cose non funzionano. Me ne andrò dal Brasile".- "Quando è troppo, è troppo: ne ho abbastanza. È un momento triste per chi ama il calcio brasiliano. Non c’è nessun leader rispettabile, solo giocatori nella media. Non ho mai visto una situazione così grave: manca l’amore per la maglia della Seleçao"