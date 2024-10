Il commento di Romeo Agresti dopo Juventus-Stoccarda

La prima sconfitta della Juventus di Thiago Motta nella peggior prestazione per distacco da quando il tecnico siede sulla panchina bianconera. Un disastro totale contro lo Stoccarda; resta da capire se questa lezione di calcio resterà un episodio estemporaneo o lascerà degli strascichi in vista di Inter-Juventus. Se avrà un aspetto positivo è far capire alla stessa Juventus che in Champions non esistono partite semplici. Danilo ormai è un problema a tutti gli effetti, c'è una regressione netta sia con la Juve che con il Brasile, al di là del rigore causato. Si salva solamente Perin che in queste ore firmerà il rinnovo fino al 2027. Il tentativo di fa giocare Yildiz centravanti non ha funzionato, anche per lui tocca cambiare marcia. E poi Conceicao, toglierlo da lì e mettere Weah non ha convinto, come l'ingresso di Rouhi e non di Gatti. La Juventus non è riuscita a fare niente di ciò che aveva in testa.