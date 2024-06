Inizia oggi un nuovo capitolo pere inizia con un annuncio:e andrà ad affiancare Cristiano Corbo, direttore responsabile della testata., giornalista sportivo con una lunga esperienza nel settore, è stato negli ultimi tredici anni corrispondente e punto di riferimento della redazione italiana, ma anche internazionale, di Goal.com , guadagnandosi una reputazione di enorme competenza e affidabilità.FootballCo, azienda leader nel settore dell’informazione sportiva che in Italia è proprietaria di GOAL, Calciomercato.com e - appunto - Il Bianconero - ha scelto di puntare su Romeo per rendere IlBiancoNero il sito di riferimento per tutti i tifosi juventini in Italia, ma non solo.“L’idea - ha commentatodel gruppo Footballco e direttore editoriale di Goal Italia e Calciomercato.com - è nata quando FootballCo ha scelto di affidare a me la direzione di Calciomercato e la gestione de IlBiancoNero: Romeo, con il quale ho lavorato per 13 anni a GOAL, ha l’expertise che serve per far spiccare a IlBiancoNero un ulteriore salto di qualità. Sono certo che Romeo e Cristiano lavoreranno bene insieme, dando vita a un prodotto nuovo, fresco e ricco di qualità. E le novità per IlBiancoNero non finiscono qui…”.“Ritengo che Romeo abbia dimostrato negli ultimi anni il suo valore, probabilmente è il principale esperto di tutto ciò che riguarda la Juventus. Quale casa migliore per lui se non un medium completamente dedicato alla Vecchia Signora”, ha spiegato, Executive editor in chief di FootballCo.“Romeo - aggiunge Coerts - è stato una risorsa importante per FootballCo nel suo ruolo di corrispondente di GOAL, e non ho alcun dubbio sul fatto che continuerà su questa scia e con questo successo a IlBiancoNero. Non vedo l’ora di vedere Romeo e Cristiano collaborare, portare il brand al livello successivo. Sia sul sito, sia sui canali social. È un momentonon solo per noi di Footballco e IlBiancoNero, ma anche per tutti i tifosi della Juventus nel mondo!”.ha espresso grande entusiasmo per questa nuova opportunità: "Sono felice di unirmi a IlBiancoNero.com e di lavorare con un team che ritengo molto talentuoso e con grandi potenzialità. Ringrazioper la chance concessami e tutte le persone che hanno lavorato affinché si potesse celebrare questo matrimonio che auspico possa essere il più longevo possibile. L’impegno che assumo, spalleggiato dall’ottimo Cristiano Corbo, è molto chiaro: continuare a offrire ai tifosi bianconeri notizie, analisi e storie appassionanti, mantenendo sempre un elevato standard di qualità".Agresti ha inoltre voluto ringraziare per l’esperienza maturata nei 13 anni trascorsi a, esprimendo profonda gratitudine: "Il periodo passato a Goal.com è stato fondamentale per la mia crescita professionale. Ci tengo a ringraziaree tutti i colleghi per il loro supporto e per le opportunità che mi hanno offerto".Contestualmente,saluta e ringrazia, che lascia il ruolo di Direttore Editoriale della testata. Ringraziamo Marcello per il suo impegno e la sua dedizione durante il suo percorso con IlBiancoNero.com, e gli auguriamo il meglio per le sue future avventure professionali.