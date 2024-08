Jean-Claire Todibo si avvicina sempre di più alla sua nuova squadra, il West Ham. Come riferito da Fabrizio Romano tramite il suo account ufficiale di X, il giocatore ha concluso le visite mediche con il club inglese. Ora si aspetta solo la firma sul contratto e poi il giocatore sarà ufficialmente un nuovo giocatore del West Ham. Difensore che la Juventus aveva in mano nelle scorse ore e lo stesso Todibo aveva forzato la mano per accasarsi al club bianconero. Il rilancio poi del club inglese ha ribaltato la situazione.