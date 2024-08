Sancho al Chelsea: è fatta

Jadonè pronto a vestire la maglia del Chelsea. Fabrizio Romano annuncia che l'accordo tra Chelsea e Manchester United per il trasferimento dell'ala inglese è stato raggiunto: Sancho si trasferirà ai Blues con un prestito che include un obbligo di riscatto.Sancho, che ha già espresso il suo desiderio di trasferirsi a Stamford Bridge, ha dato il suo consenso al trasferimento. L'accordo è stato confermato da entrambe le parti e ora è pronto per essere firmato. Il Manchester United ha accettato la proposta del Chelsea, segnando così una nuova tappa nella carriera del talentuoso giocatore.Con la, per Jadon, era già tramontata questa mattina.