Koopmeiners Juve, le ultime

L'Atalanta tornerà all'attacco per Matt O’Riley dopo che la prima proposta non si è avvicinata alla valutazione del Celtic. Il centrocampista è una priorità assoluta, soprattutto perché la Juventus è pronta a presentare la loro prima offerta per Teun Koopmeiners. Il giocatore olandese è desideroso di trasferirsi alla Juventus, rendendo ancora più incerta la situazione in attesa delle prossime mosse sul mercato estivo. Lo riporta Fabrizio Romano.La Juventus pone Teun Koopmeiners come obiettivo principale del mercato, ma deve prima cedere per finanziare l'operazione. L'Atalanta valuta il giocatore intorno ai 60 milioni, mentre la Juventus preferirebbe non superare i 40 milioni.