Fabrizioha parlato del mercato della Juventus come ospite alla trasmissione, toccando diversi punti come il tema legato ae alla questione FedericoROMANO - "Di certo la società ha già destinato un budget di rilievo per arrivare a Koopmeiners, che è la priorità assoluta. Sancho piace, ma potrebbe arrivare soltanto se i bianconeri finalizzeranno la cessione di Chiesa, che è in uscita ma per il quale il club non ha ancora ricevuto l'offerta giusta. Non credo all'ipotesi di un Chiesa fuori rosa, ma lui è il primo a sapere di non essere più centrale, per Thiago Motta non è funzionale al progetto che vuole portare avanti. Qualcosa Giuntoli lo farà anche in difesa, in questo senso c'è stato un contatto con il Nizza per Todibo".