Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club bianconero sarebbe molto vicino all'acquisizione del giovanissimo classe 2008 Luca Trocino dell'Ausburg. Si tratta di un colpo di prospettiva per il club bianconero, molto attento al futuro del proprio club. Il giovanissimo giocatore ricopre il ruolo di centrocampista. L'accordo dovrebbe essere finalizzato a breve per questo colpo a sorpresa della Juventus in pieno stile Giuntoli, che nel corso della sua carriera ha portato a termine molti colpi del genere con esiti molto positivi per i risultati dei club in cui ha lavorato.