Tuttosport - Juventus, Giuntoli disse a Elkann che Allegri andava esonerato per Thiago Motta. Il cui futuro ora dipende anche... dalla Covisoc

Juventus FC via Getty Images

Cosa aveva detto Giuntoli a Elkann su Allegri

Se la posizione diè quantomeno scomoda in questa delicatissima fase di stagione, con quella sorta di "conferma a tempo" arrivata dopo la rovinosa sconfitta di domenica contro la Fiorentina, di certo non si può dire che la dirigenza dellastia vivendo una fase tranquilla, stretta com'è tra la volontà di non sconfessare le proprie scelte - in primis quella dell'allenatore, appunto - e la consapevolezza della necessità di un deciso cambio di marcia da parte della squadra, per salvare il salvabile.

Cosa c'entra la Covisoc con il futuro di Motta

Insomma, come scrive Tuttosport, la sensazione è chee colleghi "abbiano posto Motta sotto tutela in attesa di verificare se e quanto riuscirà a invertire la rotta ma, forse e soprattutto, di capire quel che passa per la testa di". "L'azionista di maggioranza, del resto, solo qualche giorno fa aveva ribadito personalmente la fiducia a Motta la cui scelta, va ricordato, fu perorata come risolutiva dagli attuali dirigenti che lo convinsero a rinunciare ache pure aveva ancora un anno di oneroso contratto, a prescindere dall'epilogo e poi comunque onorato con una sostanziosa buonuscita", scrive il quotidiano. "I dirigenti, così, si trovano nella scomoda posizione di scegliere tra una richiesta che certificherebbe il fallimento del progetto per cui si sono spesi e il rischio di fallire anche l'ultimo, e più sostanziale, obiettivo: la qualificazione alla Champions. Che, peraltro, non è detto possa essere garantita con l'arrivo di un altro allenatore e dunque con il rischio di dover sostenere un doppio ingaggio a fronte di mancati introiti".Scrive ancora Tuttosport: "La fiducia a termine, poi, tiene conto anche di situazioni contingenti come quella relativa all'che laverificherà il 31 marzo. Tanto che è legittimo chiedersi se l'intento era comunque quello di continuare con Motta, perché un tale chiarimento non sia avvenuto prima..., a conferma di come il quadro sia in evoluzione. Chissà se Motta e la squadra riusciranno a isolarsi da tutto questo...".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui