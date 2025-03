Ammenda di 50 mila euro alla Fiorentina per la coreografia contro la Juventus

Getty Images

Il Giudice Sportivo ha emesso il proprio verdetto dopo la gara tra Fiorentina e Juventus della scorsa giornata. La società viola ha ricevuto un'ammenda di 50 mila euro per la coreografia volgare esposta in Curva Ferrovia contro i bianconeri.



In occasione della gara di campionato, la tifoseria della Fiorentina ha realizzato una coreografia piuttosto eloquente con dei cartoncini bianchi. Le tv nazionali non hanno ripreso l'immagine, ma sui social ci sono state diverse condivisioni della scritta realizzata dai tifosi del club viola.



La Juventus, come riportato da Tuttosport, si era rivolta alla FIGC e alla Lega Calcio per chiedere un chiarimento alla Questura di Firenze, con l'intento di prendere provvedimenti verso i responsabili.

Non solo la coreografia, il Giudice Sportivo ha contestato alla società viola anche i diversi cori offensivi intonati verso i giocatori e i tifosi della Juventus. Infine, come si legge nel comunicato, la sanzione si riferisce anche al lancio di fumogeni verso il settore ospiti.



Di seguito la nota ufficiale del Giudice Sportivo.



"Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato "Curva Ferrovia", prima dell'inizio della gara, esposto una coreografia contenente un'e-spressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".





