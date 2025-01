Juventus, nuovi contatti per Kolo Muani

Nella giornata odierna, si sono intensificati i contatti tra la Juventus e il Tottenham con il Paris Saint-Germain per Randal. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Fabrizio Romano, l'attaccante francese lascerà con certezza il PSG in questa finestra di mercato. Le trattative sono in corso, e il futuro del giocatore sembra ormai lontano dalla capitale francese.protagonista nelle ultime stagioni con il PSG, ha attirato l'attenzione di diversi club europei, tra cui lae il, che sembrano essere i principali contendenti per il suo acquisto. Le due squadre hanno avviato nuovi contatti con la dirigenza parigina per trovare un accordo che permetta al giocatore di trasferirsi nel campionato italiano o in Premier League.La, alla ricerca di un attaccante di qualità per rinforzare il reparto offensivo, ha manifestato un forte interesse per il giocatore che si è distinto per la sua velocità, la capacità di finalizzare e la versatilità tattica. Il, dal canto suo, sembra voler aggiungere Kolo-Muani alla propria rosa per rinforzare ulteriormente la propria linea offensiva.