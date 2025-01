Romano - Il piano del Manchester City per Cambiaso

AFP via Getty Images

Ilha programmato un contatto diretto con la Juventus per discutere del possibile trasferimento di Andrea, ma al momento non è stata ancora fatta alcuna offerta ufficiale. Il club inglese, tuttavia, ha deciso di posticipare qualsiasi decisione su Cambiaso fino a quando non sarà concluso l'affare per Omar Marmoush. La trattativa con l'Eintracht Francoforte è quasi completata, con gli ultimi dettagli ancora in fase di discussione. Pertanto, la priorità per il Manchester City al momento rimane il trasferimento di Marmoush, con il futuro di Cambiaso che dipenderà dal buon esito dell’accordo. Lo riporta Fabrizio Romano.