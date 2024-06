Di Gregorio-Juventus, pronti i documenti: la formula del trasferimento

Da settimane ormai non ci sono più dubbi, Michele Di Gregorio sarà un nuovo giocatore della Juventus. La trattativa con il Monza per acquistare il portiere italiano è di fatto conclusa da tempo; così come quella con Di Gregorio.L'annuncio e l'ufficialità del trasferimento di Di Gregorio alla Juventus potrebbero arrivare entro poco tempo. Come riferisce Fabrizio Romano infatti, la Juve è pronta a firmare tutti i documenti affinché Michele Di Gregorio si unisca come nuovo portiere con un contratto da € 18 milioni più € 2 milioni aggiuntivi. È tutto concordato, contratto compreso. Il Monza riceverà l'incasso a partire dal 2025 trattandosi di prestito con obbligo di riscatto.