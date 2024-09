Nelle scorse giornata Memphis Depay era stato accostato nuovamente alla Juventus. Il suo è un profilo che nelle scorse sessioni di mercato era sempre stato avvicinato al club bianconero, che cercava un rinforzo nel reparto offensivo. Secondo quanto scritto da Fabrizio Romano sul suo profilo X, il giocatore ha trovato il suo nuovo club. L'olandese classe 1994 andrà a giocare in Brasile, precisamente al Corinthias. Depay e il club hanno un accordo verbale, i documenti sono in preparazione, Ultimi passaggi dunque per la conclusione dell'affare per l'ex Lione.