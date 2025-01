Romano - C'è anche Chukwuemeka per la Juventus

Getty Images

La Juventus sta valutando anche il nome diper rinforzare il proprio centrocampo in vista di questo finale di mercato. Il giovane centrocampista inglese, attualmente in uscita dal Chelsea, potrebbe essere un'opportunità interessante per i bianconeri. Tuttavia, la Juventus non sembra essere intenzionata a puntare su un trasferimento a titolo definitivo, preferendo una formula diversa che le consenta di gestire meglio l'investimento. Lo riporta Fabrizio Romano.Oltre alla Juventus, anche altri club inglesi stanno monitorando la situazione di Chukwuemeka, che ha mostrato buone qualità ma ha avuto spazio limitato al Chelsea. Il giocatore potrebbe dunque essere una soluzione per chi cerca un centrocampista di prospettiva, con la possibilità di crescere ulteriormente in un ambiente diverso. La Juventus, quindi, sta tenendo d'occhio la situazione, ma dovrà fare attenzione alla concorrenza per garantirsi il giovane talento.