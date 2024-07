La, pur riconoscendo le qualità di, non è disposta a raggiungere la cifra richiesta dallaper il suo trasferimento. Il club giallorosso valuta il giocatore intorno ai venti milioni di euro, con la possibilità di aggiungere bonus o una percentuale sulla rivendita, ma non è incline ad andare oltre questa valutazione.Nonostante Soulé sia considerato un talento con ancora ampio margine di crescita, ha già accumulato cinquanta presenze in Serie A e segnato dodici gol. Il giocatore è consapevole dell'interesse della Roma nei suoi confronti: il club vede in lui un perfetto adattamento all'identità ricercata dalla proprietà, mentre l'allenatore lo considera uno dei giocatori di maggiore qualità in Italia.