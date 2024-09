La decisione del Milan



Paulopotrebbe essere vicino alla conclusione della sua esperienza sulla panchina del Milan. Dopo la sconfitta contro il Liverpool in Champions League, l’ambiente rossonero è in fermento e la pressione sul tecnico portoghese è cresciuta notevolmente. Sebbene non sia l’unico responsabile della difficile situazione della squadra, il cambio di allenatore sembra essere la soluzione più rapida per cercare di invertire la rotta. Tra i nomi che circolano per un eventuale sostituto, spiccano quelli di Igored Edin, mentre Massimilianoappare meno probabile.Il ko contro ilha acceso nuovamente i malumori tra i tifosi del Milan, culminati in una dura contestazione al Meazza al termine della partita. Fonseca, arrivato con grandi aspettative dopo l’esperienza al Lille, non è riuscito a ottenere i risultati sperati e il suo isolamento all’interno del club è ormai evidente. Come spesso accade in questi casi, l’esonero dell’allenatore sembra la soluzione più immediata per cercare di dare una scossa all’ambiente e rilanciare una stagione che rischia di deragliare.Secondo Sportmediaset, Zlatan, che ha un ruolo di grande peso nelle decisioni tecniche del club, starebbe valutando Igor Tudor come principale candidato per sostituire Fonseca. Il tecnico croato è apprezzato per la sua capacità di dare identità e carattere alle squadre in breve tempo, come dimostrato nella sua esperienza alla Lazio post-Sarri. Tudor ha accumulato un’ampia esperienza internazionale, avendo allenato squadre come Hajduk Spalato, Paok Salonicco, Galatasaray, Marsiglia, oltre a Udinese, Verona e Lazio, il che lo rende un profilo adatto a guidare un club di alto livello come il Milan.Un altro nome sul tavolo è quello di Edin, come riportato da MilanNews. Il 42enne tecnico tedesco di origine bosniaca ha fatto parlare di sé portando il Borussia Dortmund in finale di Champions League la scorsa stagione, persa poi contro il Real Madrid. Terzic è visto come un allenatore emergente, capace di lavorare bene con i giovani e di dare un’identità di gioco chiara alle sue squadre. Potrebbe rappresentare una scelta innovativa e a lungo termine per il Milan, offrendo una visione fresca e moderna per rilanciare il progetto rossonero.Invece, la candidatura di Massimiliano, per motivi di budget, sembra essere esclusa. Nonostante il suo passato di successo con il Milan e la Juventus, al momento Ibrahimovic e la dirigenza rossonera non sembrano considerarlo una soluzione praticabile, preferendo puntare su profili più accessibili e in linea con la nuova strategia del club.