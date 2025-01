Cresce la tensione per il derby della capitale tra, con le Forze dell’Ordine impegnate a prevenire scontri tra tifoserie. Circa 300 ultras, armati di oggetti pericolosi, sono stati fermati nei pressi di Ponte Milvio grazie all’intervento della polizia, che ha sequestrato coltelli, mazze e bombe carta. Le operazioni di accesso allo stadio si sono svolte in ordine, ma un ultras laziale è stato fermato con un cacciavite e denunciato. Massime misure di sicurezza sono state adottate per il match notturno, con 1200 agenti schierati. Segnalato uno striscione antisemita sulla Tangenziale Est.