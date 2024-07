Lapotrebbe cedere Matiasentro questa settimana, anche se al momento l'attaccante argentino classe 2003 è in ritiro con la Juventus al quartier generale Adidas vicino a Norimberga il giocatore potrebbe presto lasciare la Juventus a titolo definitivo. La Roma infatti poche ore fa ha presentato un'offerta alla Vecchia Signora, la cifra sarebbe di 25 milioni più quattro di bonus per l'acquisto di Matias. Offerta però rimandata al mittente dalla Vecchia Signora come riferisce SkySport. La richiesta minima della Juventus per l'argentino infatti è di 30 milioni di euro.