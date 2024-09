Come riportato dall'ANSA in una nota, la Ceo della Romaè stata sottoposta a 'misure di tutela' a pochi giorni dall'esonero dell'allenatore della squadra. Secondo quanto si apprende da tre diverse fonti qualificate, all'Ad della società non è stata assegnata una scorta vera e propria: le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura e una decisione in questo senso non è ancora stata presa. Proprio nelle ultime ore è apparso uno striscione davanti al centro sportivo di Trigoria contro l'amministratore delegato e a sostegno dell'ex allenatore. "Ddr il mare di Roma... Lina il male di Roma" la scritta fatta dai tifosi.