Roma-Juventus Women, 3-1 le PAGELLE: steccano tutte, anche Cantore. Boattin, così proprio non va.

Roma-Juventus Women, le pagelle

"Vinceremo il tricolor" cantano i tifosi della Roma al triplice fischio. La Juventus Women esce sconfitta, malamente, dalla Roma per 3-1. A provare a tenere a galla le speranze bianconere Bonansea, per la Roma Dragoni, Giugliano e Linari su rigore. Queste le nostre pagelle:vola in più occasioni, il goal di Dragoni è di esecuzione pregevole, non ha colpe, discorso analogo sul raddoppio di Giugliano. Sul rigore di Linari forse può fare di più.è solida, si propone anche in avanti, ma il duello con le attaccanti giallorosse è complesso.

sfida uno contro uno con Eveline Viens da cui non ne esce pienamente vincitrice, anzi, l'attaccante canadese la mette in difficoltà inancora una prestazione opaca. Si fa ubriacare dalle finte di Glionna per la rete del 2-1, eppure la conosce decisamente bene.Torna titolare dopo l'infortunio di una settimana fa contro la Samp, tiene bene le incursioni giallorosse e non a caso appena esce dal suo lato arriva il goal.si lascia sfuggire le giallorosse per la rete del 2-1, appena entrata in campo, quanto pesa questa ingenuità.se nelle precedenti apparizioni era stata sempre quella che si salvava oggi non è così, nelle maglie giallorosse sparisce anche lei.tiene alta la guardia anche quando le sue compagne sembrano in palla. Vede gioco e l'asse con Cantore sembra possa far ben sperare.ingresso frizzante, ma non basta a scrollare la Juventus.con quanta facilità si fa ingannare da Dragoni per il goal che sblocca la gara. Anche nel duello con Haavi è spesso in difficoltà."stai con la testa, entra in partita, dai che ci siamo Becca" le dicono dopo che causa il rigore giallorosso che spegne le speranze. Ingenua ad abbattere Haavi, non entra mai in partita.corre ma non incide. Da una come lei ci si aspetta altro, soprattutto in partite come questa.VANGSGAARD 5- ha un'occasione ghiotta per non far rimpiangere Cristina Girelli, ma non riesce ad essere pericolosa, mai. Il duello fisico con Linari non è certamente semplice e se ne rende conto ben presto.è la classifica sfida talmente complessa che nemmeno lei riesce ad incidere.pronti via ed ha subito una bella occasione in cui fa volare Kresche. La rete che tiene a galla la Juventus ha ancora una volta la sua firma. Cosa fare senza la Dea? Viene quasi spontaneo chiederselo dopo oggi.era una partita da vincere, la sua Juventus però sembra quasi intimorita dalla grinta e dalla fame con cui scende in campo la Roma. Venerdì c'è l'Inter ed è importante ripartire. I tifosi della Roma però già sognano e cantano: "Vinceremo, vinceremo il tricolor".





