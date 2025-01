AFP via Getty Images



Roma-Juventus Women, la cronaca

calcio d'inizio alle ore 15.30



Roma-Juventus Women, le formazioni ufficiali

Roma

in attesa

Juventus Women

in attesa



Roma-Juventus Women, dove vedere la sfida

Roma-Juventus non è mai una sfida comune, è sempre una di quelle sfide da brividi ed emozioni speciali. Una sfida chiave per la classifica della Serie A Femminile ed un duello che sembra non finire mai, un vero e proprio testa a testa. Le bianconere di Max Canzi reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro la Lazio sono ospiti della Roma al Tre Fontane.

La gara sarà visibile in diretta su Rai 2, in streaming su Rai Play e su Dazn.





