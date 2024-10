Roma-Inter, cosa è successo a Calhanoglu

Calhanoglu Inter, il turco è a rischio per la Juve?

Durante Roma-Inter, valida per l'ottava giornata di campionato, dopo appena 12 minuti di gioco è uscito dal campo Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è stato sostituito dall'ex Sassuolo Davide Frattesi, e poco dopo i nerazzurri hanno sfiorato la rete con una traversa di Mkhitaryan. Ma perché il numero 20 dell'Inter ha abbandonato il campo in anticipo?Il turco ha lasciato il campo per infortunio, in particolare per una contrattura all'adduttore della coscia sinistra. Frattesi è entrato al suo posto, rimane da valutare quanto sarà grave il dolore del numero 20.Il centrocampista è uscito per un dolore all'adduttore durante Inter-Roma. Il turco probabilmente effettuerà degli esami per decretare l'entità dell'infortunio, anche in vista del big match a San Siro contro la Juve.