Tammysi è fermato per infortunio e salterà l'amichevole contro il Latina di oggi pomeriggio. Il giocatore, che negli scorsi giorni è stato accostato anche alla Juventus che è alla ricerca di un vice-Vlahovic si è fermato e non prederà parte all'amichevole di oggi pomeriggio. Nello specifico Abraham ha accusato un problema al muscolo obliquo addominale destro e per questo motivo sta effettuando una terapia specifica in attesa degli esami che stabiliranno la presenza o meno di eventuali lesioni. Si attendono quindi aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante, sperando che si scongiurino lesioni e stop di lunghezza maggiore.