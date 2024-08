Esordio con larimandato per, fresco di approdo in giallorosso dalla. Il giovane fantasista argentino è stato lasciato in panchina da Daniele De Rossi per la prima amichevole della tournée estiva, quella contro il Barnsley, così come Paulo Dybala. Il tecnico ha scelto un 4-3-3 affidando le chiavi dell'attacco a Nicola Zalewski insieme a Tammy Abraham e Joao Costa. Intanto i giallorossi, come noto, stanno provando a riaprire la trattativa per, messo sostanzialmente fuori rosa dalla Juve e in cerca dunque di una squadra.