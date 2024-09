Nonostante qualche indiscrezione circolata nelle ultime ore, al momentonon sembra essere un'idea per la panchina della, alla ricerca del sostituto diesonerato nella prima mattinata odierna. L'exè ancora svincolato e potrebbe essere affascinato dall'ipotesi giallorossa: secondo La Gazzetta dello Sport, però, ad ora non risultano contatti, anche perché il suo elevato stipendio sarebbe uno scoglio non da poco. Da non escludere un allenatore straniero: i nomi più caldi sono quelli di Edin Terzic e Thomas Tuchel, oltre alla tentazione Jurgen Klopp.