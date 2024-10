Pallone d'oro 2024, Rodri è il vincitore

Il vincitore del pallone d'oro 2024 è. Il centrocampista del Manchester City ha battuto la concorrenza di Vinicius Jr, Bellingham e Carvajal, ottenendo il premio per la prima volta in carriera. Lo spagnolo ha ringraziato la sua famiglia, dedicando inoltreai connazionali che non l'hanno vinto comeIl centrocampista ha ritirato il premio in stampelle, complice l'infortunio al crociato che lo sta tenendo (e lo terrà) lontano dal campo. Il pallone d'oro 2024 è stato consegnato dall'ex attaccante del Milan