Il centrocampista del, salterà il resto della stagione dopo che i test effettuati questa mattina hanno confermato una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, subita durante il pareggio di domenica contro l'Arsenal, secondo quanto riportato da una fonte a ESPN.La fonte ha rivelato che il nazionale spagnolo dovrà sottoporsi a ulteriori esami, ma tutto indica che si tratti di un infortunio al legamento crociato anteriore. È probabile che Rodri venga operato a Barcellona.Il giocatore ha lasciato il campo al 21° minuto della partita di domenica, dopo essersi accasciato toccandosi il ginocchio. Era alla sua prima presenza da titolare in Premier League in questa stagione.Nonostante l'infortunio di Rodri, il City è riuscito a strappare un pareggio all'ultimo minuto grazie a un gol di John Stones, chiudendo la partita sul 2-2 contro l'Arsenal all'Etihad Stadium. Il risultato mantiene la squadra al primo posto in classifica con 13 punti nelle prime cinque partite.4o