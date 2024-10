Juve Lazio, le parole di Rocchi su Douglas Luiz

Al termine di Roma-Inter,è intervenuto a DAZN per commentare alcuni episodi arbitrali di quest'ultima giornata di Serie A. Il designatore è tornato a parlare anche di Douglas Luiz e del contatto con Patric negli ultimi minuti di'Sicuramente non è fortuito, non mi piacciono certi comportamenti. Capisco il non intervento del VAR, ma questi comportamenti non c'entrano niente con lo spirito sportivo e dobbiamo essere bravi a riconoscerli. C'è una parte di interpretazione, ma comunque siamo di fronte a un gesto che non ci piace. Comportamento antisportivo?, se ci fosse stato un cartellino rosso non mi sarei stupito'.