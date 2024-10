Gli episodi di Juventus-Cagliari: le parole di Rocchi

Nel corso di 'Speciale arbitri', andato in onda su Sky, è intervenuto anche Gianluca Rocchi, ovvero il designatore arbitrale della Serie A e della Serie B. L'ex fischietto ha colto l'occasione per analizzare alcuni episodi relativi all'ultimo turno di campionato. Su tutti, ovviamente, quelli di Juventus-Cagliari."I falli di mano? Sono abbastanza contento di quello che abbiamo fatto e la regola ci dice che fare il "corpo più grande" è già un parametro. Per cui tutto quello sopra la testa lo puniamo, poi ci sono delle dinamiche. Se un compagno colpisce un pallone di testa e va a sbattere su un altro compagno non è rigore. Se ti rimbalza addosso e la mano è larga il rigore c'è. Diverso se prima colpisce il piede e poi la mano. Mano di Luperto? Si valuta anche la posizione di equilibrio. L'ultima e indiscutibile decisione spetta all'arbitro. Senza VAR si gioca comunque se c'è un problema dato che è di supporto"."C'è sempre una parte di soggettività negli arbitri. Voi avete diritto di critica anche dal vostro punto di vista. Io sono convinto che non ci troveremo mai d'accordo tra di noi, ma neanche all'interno del nostro gruppo. Simulazioni e accentuazione?





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui