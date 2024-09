Rocchi con il braccialetto dell'Inter: la spiegazione

Nella scorsa settimana aveva fatto discutere sui social l'immagine didesignatore arbitrale, per essere stato immortalato con il braccialetto dellRocchi era presente in tribuna per assistere al match e a Radio Deejay ha spiegato la situazione.Rocchi ha affrontato la questione spiegando l'accaduto: "Non vorrei neanche perderci tempo su quella questione: d'altra parte io giro moltissimo per gli stadi, dato che gli arbitri devono essere visti sul campo per capire se sono in uno stato di forma ideale. Spesso e volentieri sono in tribuna, dove mi danno i braccialetti di tutte le squadre per accedere a determinate aree dello stadio.È stata creata una storia ma le va data l'importanza che ha".