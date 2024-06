Nicola, oggi consulente Concacaf per gli arbitri, ha parlato così dell'arbitraggio in futuro.“Io vorrei avere una decina di direttori di gara italiani nella Concacaf; il livello è sempre molto alto tanto che è rappresentato da due persone agli Europei. Gli arbitri vengono richiesti da tutti, anche solo per fare delle esperienze e vedere come si allenano e si preparano. Sicuramente l’Italia rimane un paese all’avanguardia. Sono in corso delle sperimentazioni, ma non ci sarà un Var a chiamata. C’è un progetto nuovo per quelle federazioni che non possono avere potenzialità di investimento come quelle professionistiche di alto livello e ci sarà un tentativo di supportare l’arbitro con la possibilità di rivedere al monitor le azioni”.