Rugani, le parole sul futuro

Danielesi sta conquistando sempre più spazio nell'Ajax con Farioli in panchina. Il difensore, che ha lasciato lain estate, è ancora di proprietà del club bianconero e nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di un possibile ritorno a Torino: "Spero mi guardino tutti, non solo quelli della Juve ma anche quelli degli altri club: compresa l’Ajax. Sto facendo bene e sogno di tornare anche in Nazionale"."Il futuro? Sono concentrato a disputare una gran seconda parte di stagione con l’Ajax, da protagonista. A giugno vedremo…".