. C'entra ovviamente, che nelle sue prime due settimane di lavoro con i giocatori bianconeri - prima alla Continassa e ora in Germania - ha già messo in pratica le sue idee dando una "scossa" totale alla squadra, sia dal punto di vista tecnico-tattico che in termini di attitudine, pretendendo dai suoi grande spirito di sacrificio per il gruppo.Come racconta La Gazzetta dello Sport, il tecnico italo-brasiliano conduce, tra i 60 e i 75 minuti l'uno, con pause brevi e la palla quasi sempre presente, anche nelle sedute atletiche. Ai suoi chiede alta intensità, abbinata a un buon palleggio e alla determinazione nei contrasti e nei duelli, addestrati con esercizi diversi.Uno scenario che ricorda quello venutosi a creare all'alba del ciclo dei nove scudetti, iniziato dacon una tournée massacrante negli Stati Uniti: nel quartier generale dell'Adidas si prospettano giorni altrettanto duri per i bianconeri, ma la fatica sembra passare in secondo piano di fronte alle tante novità, accolte solo con favore dallo spogliatoio. Che a breve saluterà alcuni suoi elementi e ne accoglierà altri.





