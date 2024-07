Tra poco si riparte!



Manca sempre meno all'inizio della stagione 2024/25 della. In serata è previsto l'arrivo di, mentre nei prossimi giorni ci sarà spazio per i primi test medici dei calciatori bianconeri che, a partire da mercoledì 10 luglio, inizieranno ufficialmente il ritiro agli ordini del nuovo allenatore bianconero presso il centro sportivo della Continassa. Il countdown, dunque, è ufficialmente partito e il club zebrato ha postato un messaggio sui social proprio in vista dei lavori sul campo che stanno per riprendere alla Continassa.