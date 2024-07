La Juventus prosegue oggi il ritiro in Germania presso il centro Adidas e lo farà questa volta a porte chiuse. Nella giornata di ieri invece, circa 500 tifosi bianconeri hanno potuto assistere all'allenamento della squadra, con tanto anche di foto e autografi. Massima disponibilità da parte dei giocatori, che sono stati acclamati e supportati.C'è però chi fa "esaltare" i tifosi più degli altri come è ovvio che sia. Ecco, da questo punto di vista, è stato Dusan Vlahovic ad essere maggiormente acclamato dai presenti. Subito dopo di lui il nuovo acquisto, Khephren Thuram, come svela Tuttosport.