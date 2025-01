Risolto il contratto di Danilo con la Juventus: si attende l'annuncio ufficiale

AFP via Getty Images

e lasi separano. E' stata infatti definita, nel corso della mattinata, la risoluzione del contratto che legava il difensore brasiliano alla Vecchia Signora fino al 30 giugno del 2025. Nel corso delle prossime ore è prevista l'ufficialità dell'operazione che sancirà la parola 'fine' al matrimonio tra Madama e colui che fino a poche settimane fa era il suo capitano.Arrivato in bianconero nell'estate del 2019, attraverso lo scambio che ha invece portato Joao Cancelo al Manchester City, il classe 1991 è diventato uno degli uomini chiave dell'ultimo quinquennio a tinte bianconere, al punto da meritarsi la fascia di capitano.

Il futuro di Danilo

La sua centralità all'interno del progetto a tinte bianconere è però venuta meno con l'arrivo di Thiago Motta in panchina. Agli ordini del tecnio italo-brasiliano, infatti, il numero 6 ha perso rapidamente posti all'interno delle gerarchie, finendo ai margini del progetto tecnico del quale, da oggi, non farà ufficialmente più parte.Il futuro di Danilo si chiamerà Brasile. Il centrale, infatti, sembrava in procinto di trasferirsi al Napoli di Antonio Conte, ma alla fine ha prevalso la volontà di tornare a giocare in patria e, in tal senso, è stato il Flamengo a schiudergli le porte.