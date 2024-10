Rinviata Bologna-Milan: il motivo



Hernandez e Reijnders saltano Milan-Napoli

Il match train programma sabato alle 18 non si giocherà. Partita rimandata a data da destinarsi a causa delle problematiche post alluvione degli scorsi giorni.A rendere necessario il rinvio per garantire l'incolumità e la pubblica sicurezza sono state le forti piogge che nei giorni scorsi si sono abbattute su Bologna, causando molti disagi, persone sfollate e anche una vittima. Il sindaco del capoluogo emiliano ha chiesto e ottenuto il rinvio della partita tra Bologna e Milan in programma al Dall'Ara sabato 26 ottobre alle ore 18.non potranno scontare il proprio turno di squalifica previsto dal regolamento. Questo porterà i due calciatori a dover obbligatoriamente scontare la sanzione comminata nei turni precedenti in concomitanza della gara contro il Napoli programmata per martedì 29 ottobre a San Siro.