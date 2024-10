Nel mondo del calcio, le trattative non sono mai facili, specialmente quando si tratta di giocatori di grande talento come Dusan. La Juventus, attualmente, non si sta limitando a scambiarsi messaggi d'amore con il suo attaccante serbo; le conversazioni sono molto più concrete e si muovono su un terreno di negoziazione che potrebbe portare a un futuro luminoso insieme.Al momento, non esiste un'intesa definitiva tra Vlahovic e la Juventus, ma entrambi mostrano una chiara volontà di trovare un accordo. Questo è evidente nei recenti contatti tra il club e l'entourage del giocatore. La Juventus ha messo in programma un vertice importante entro la fine del mese, segno che le cose stanno iniziando a muoversi in modo serio. Ne scrive Gazzetta.