Dusansi avvicina a un momento decisivo della sua carriera alla Juventus, con il contratto in scadenza a fine stagione e l'ingaggio attuale che risulta fuori dal piano di riduzione dei costi impostato dalla famiglia Elkann. La situazione è delicata e, nonostante i tentativi del direttore sportivo Cristianodi avviare un discorso di rinnovo con gli agenti del giocatore, le trattative non sono mai decollate. Gli sforzi sono stati fatti per cercare di ridurre l'impatto del contratto sul bilancio bianconero, proponendo un abbassamento dell'ingaggio fisso, ma con un sistema che permetta di mantenere il compenso complessivo elevato grazie a bonus legati a prestazioni e obiettivi.Tuttavia, non si è mai arrivati a un accordo, con gli incontri finora limitati a scambi di cortesie senza un concreto approfondimento. La Juventus sta cercando di conciliare le necessità del giocatore con le sue esigenze economiche, ma finora non c'è stata una vera e propria trattativa che possa portare a una soluzione. Questo scenario potrebbe aprire diverse strade, dalla partenza del giocatore a gennaio, qualora non si arrivi a un accordo sul rinnovo, fino a una possibile permanenza del serbo in attesa di sviluppi futuri, con l'incognita di come la situazione evolverà nei prossimi mesi.