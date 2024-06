Alla Continassa, sede della Juventus, si sono armati di pazienza e, almeno per il momento, non si percepisce un ultimatum imminente. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli rimane fiducioso, e il nuovo allenatore Thiago Motta, ex compagno di Rabiot ai tempi del PSG, sarebbe felice di iniziare la sua avventura a Torino con Adrien nel motore. Può succedere ancora di tutto, compreso l’addio,Questo scenario ricorda quanto accaduto un anno fa, quando il rinnovo è arrivato all'ultimo momento, estendendo il contratto per dodici mesi. La minaccia dei ricchi club inglesi persiste, ma la proposta avanzata dai bianconeri alla madre-rappresentante di Rabiot, Veronique, è di tutto rispetto: un contratto di due anni da 7,5 milioni di euro più bonus, con un'opzione per il 2027.