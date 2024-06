La Juventus non sembra intenzionata a rilanciare l’offerta contrattuale oltre iper Federico Chiesa. Le prestazioni del giocatore nelle ultime stagioni, segnate da infortuni, hanno influenzato la decisione del club bianconero. Inoltre, dopo aver faticato a costruire un rapporto proficuo con l'allenatore Massimiliano Allegri, Chiesa si appresta ora a lavorare con il nuovo tecnico Thiago Motta.Thiago Motta, prossimo alla firma, non ha preclusioni nei confronti di Chiesa, ma è noto per apprezzare giocatori offensivi con caratteristiche diverse rispetto a quelle del 26enne ligure. Mentre Chiesa è noto per il suo stile di gioco basato su strappi e istinto, Motta preferisce elementi con un approccio differente.